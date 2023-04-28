США встановлять в Україні систему контролю радіаційного забруднення і ядерних вибухів

Спеціалісти із Сполучених Штатів встановлюють в Україні датчики, які можуть виявляти спалахи радіації від ядерної зброї чи брудної бомби та підтверджувати забрудення.

Це робиться для того, щоб переконатися, що якщо Росія використає радіоактивну зброю на території України, її причетність можна буде перевірити, пише The New York Times.

Команда підтримки ядерних надзвичайних ситуацій (NEST) співпрацює з Україною, щоб розгорнути радіаційні датчики, навчити персонал контролювати дані та попереджати про смертоносну радіацію.

Видання повідомляє, що мережа атомних датчиків розгортається по всьому регіоні. Це дасть можливість визначити розмір, місце розташування та наслідки будь-якого ядерного вибуху. Також встановлені датчики позбавлять Росії будь-якої можливості використовувати ядерну зброю в Україні і залишитися непричетними.

Експерти США вважають, що така обізнаність громадськості може стримати Москву, давши їй зрозуміти, що Вашингтон може викрити так звану операцію під фальшивим прапором.

"Якщо в Україні трапиться ядерна надзвичайна ситуація, будь то викид радіації з ядерного реактора чи вибух ядерної зброї, наукові аналізи будуть швидко надані урядовим органам США та центрам прийняття рішень для захисту громадського здоров’я та безпеки", - йдеться у заяві агентства безпеки США.

Західні експерти стурбовані тим, що невдачі Росії на полі бою роблять Путіна більш залежним від його ядерного арсеналу. Західні лідери готуються, що президент РФ Володимир Путін використає "всі інструменти, які в нього залишилися", включаючи ядерні погрози та кібератаки.

З тих пір, як Росія вторглася в Україну 14 місяців тому, експерти хвилювалися, чи незастосує президент Росії Володимир Путін ядерну зброю. Повідомляється, що у Вашингтоні проводять серйозну підготовку та вживають конкретних кроків, щоб підготуватися до найгірших можливих результатів цієї війни.