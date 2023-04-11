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Стало відомо, хто очолить Бюро економічної безпеки

беб едуард федоров
Тимчасово виконувачем обов’язків очільника Бюро економічної безпеки України стане перший заступник Вадима Мельника Едуард Федоров.

Тимчасовим виконувачем обов’язків очільника Бюро економічної безпеки України стане перший заступник Вадима Мельника Едуард Федоров. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram

"Замість Мельника керівником БЕБ (тимчасовим, але ви знаєте як у нас це відбувається) стане його перший заступник- Едуард Федоров", - написав Железняк. 

Згідно офіційної біографії, з 2007 по 2022 Едуард Федоров був на оперативних та керівних посадах в Службі безпеки України

З 2021 по 2022 займав посаду заступника начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України, т.в.о. начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України

З 2022 по 2023 - начальник Управління Служби безпеки України в Сумській області

З 2023 року - перший заступник Директора Бюро економічної безпеки України.

Зазначимо, сьогодні Кабінет Міністра звільнив Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки.

За інформацією народних депутатів, очільник БЕБ написав заяву на звільнення за власним бажанням.

“Директор Бюро економічної безпеки написав заяву на звільнення за станом здоров’я", - повідомила член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

"Ще зранку Мельник не знав, що буде мати бажання звільнитися. Навіть дві години тому БЕБ публікував новину як він з бізнес-асоціацією зустрівся. Коли призначили йому першого заступника (з СБУ) було очевидно, що скоро Вадима Івановича попросять на вихід. Ось цей момент настав", - написав заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк .Нагадаємо, вранці голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував  зміни в керівництві і в роботі Бюро економічної безпеки. Адже наразі у влади є питання до керівника БЕБ щодо неефективності.

За прогнозами народного депутата, Бюро розраховують повністю перезавантажити до кінця 2023 року. Зміни в роботі БЕБ є однією з умов програми розширеного фінансування МВФ.

Нагадаємо, у 2021 році Вадим Мельник очолив новостворений правоохоронний орган Бюро економічної безпеки. БЕБ мало замінити податкову міліцію, яка залишилася в ДФС після поділу відомства на Податкову та Митну служби в 2019 році.

Автор:
Альона Чернецька