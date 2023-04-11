Стало відомо, хто очолить Бюро економічної безпеки

Тимчасовим виконувачем обов’язків очільника Бюро економічної безпеки України стане перший заступник Вадима Мельника Едуард Федоров. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Замість Мельника керівником БЕБ (тимчасовим, але ви знаєте як у нас це відбувається) стане його перший заступник- Едуард Федоров", - написав Железняк.

Згідно офіційної біографії, з 2007 по 2022 Едуард Федоров був на оперативних та керівних посадах в Службі безпеки України

З 2021 по 2022 займав посаду заступника начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України, т.в.о. начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України

З 2022 по 2023 - начальник Управління Служби безпеки України в Сумській області

З 2023 року - перший заступник Директора Бюро економічної безпеки України.

Зазначимо, сьогодні Кабінет Міністра звільнив Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки.

За інформацією народних депутатів, очільник БЕБ написав заяву на звільнення за власним бажанням.

“Директор Бюро економічної безпеки написав заяву на звільнення за станом здоров’я", - повідомила член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

"Ще зранку Мельник не знав, що буде мати бажання звільнитися. Навіть дві години тому БЕБ публікував новину як він з бізнес-асоціацією зустрівся. Коли призначили йому першого заступника (з СБУ) було очевидно, що скоро Вадима Івановича попросять на вихід. Ось цей момент настав", - написав заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк .Нагадаємо, вранці голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував зміни в керівництві і в роботі Бюро економічної безпеки. Адже наразі у влади є питання до керівника БЕБ щодо неефективності.

За прогнозами народного депутата, Бюро розраховують повністю перезавантажити до кінця 2023 року. Зміни в роботі БЕБ є однією з умов програми розширеного фінансування МВФ.

Нагадаємо, у 2021 році Вадим Мельник очолив новостворений правоохоронний орган Бюро економічної безпеки. БЕБ мало замінити податкову міліцію, яка залишилася в ДФС після поділу відомства на Податкову та Митну служби в 2019 році.