Суд открыл производство по иску Виктора Януковича к Верховной Раде

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску экс-президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде. Об этом 30 декабря сообщила представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Суть иска в том, что парламент 22 февраля 2014 года принял постановление об отстранении Януковича от должности президента. Он в свою очередь не согласен с этим, поэтому оспаривает в суде признание факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.

"Истец просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении президента Украины", — разъяснила Совгиря.

Суд назначил рассмотрение дела с вызовом сторон на 16 января 2022 года в 10:15. Примечательно, что в определении суда указано, что адресом для переписки с истцом является город Ростов-на-Дону (Российская Федерация).

Янукович подал в суд иск к Верховной Раде из-за его отстранения в начале декабря.

Тогда Совгиря отметила, что постановления Рады можно оспорить только в Верховном суде. Она рассказала, что согласно статье 22 Кодекса административного судопроизводства Украины дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному суду как суду первой инстанции, а не ОАСК.

В любом случае представитель Януковича Юрий Кирасир уверен, что решение Рады антиконституционное.

Пока Янукович пытается судиться с Радой, Государственное бюро расследований сообщает ему о подозрении как руководителю организованной преступной группы. В ГБР выяснили, что в результате ее действий погибли 76 человек и более 800 получили телесные повреждения

Отметим, что против Януковича в Украине уже имеется обвинительный приговор — в январе 2019 года его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, присудив 13 лет тюрьмы.

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