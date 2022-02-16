Суд по "делу Трубицына" показал, что со стороны обвинения доказательства неубедительны, — СМИ

Судебное заседание по определению меры пресечения для депутата Киевсовета Владислава Трубицына показало, что в коррупционном деле НАБУ по киевским МАФам все далеко не так однозначно, как пытается выдать антикоррупционный орган. Есть серьезные сомнения в законности процессуальных действий НАБУ и обоснованное недоверие к показаниям ключевого свидетеля.

Об этом пишет издание "Обозреватель" в статье "Дело Трубицына: как прошло заседание суда по коррупции вокруг МАФов".

По информации издания, линия обвинения, озвученная в суде, "выстроена на показаниях одного свидетеля — Андрея Максименко и на материалах негласных следственных действий, добытых им же".

"Однако личность Максименко поставила сами доказательства под сомнение", — пишет издание, отмечая, что защита приобщила к материалам дела данные о том, что в 2019 году Максименко занимал должность главы Службы автомобильных дорог и был пойман НАБУ с поличным при получении взятки в размере 90 тысяч долларов.

"Максименко был арестован судом, выпущен под залог, а следствие по его делу завершилось, и в феврале 2020 года обвинительное заключение, по которому уже уволенному на тот момент Максименко светит до 12 лет лишения свободы, было передано в суд", — говорится в статье.

На вопрос судьи, не является ли ключевой свидетель Максименко "зависимым от НАБУ лицом", прокурор, как пишет издание, "признал очевидное: "Зависимый? Ваша честь, ну, зависимость каждый сам для себя определяет сам. Возможно, если лицо причастно к уголовному производству в качестве подозреваемого, то оно считает себя зависимым".

Также прокурор зачитал в суде ключевые, по мнению обвинения, моменты из протоколов записей разговоров Максименко с фигурантами дела. Однако и эти фрагменты, как отмечает издание, прозвучали далеко не убедительно.

"Большинство фраз, которые можно трактовать как такие, в которых речь идет о возможности неправомерной выгоды, произнесены на записях именно Максименко, а не Трубицыным. При этом зафиксировано несколько разговоров, при которых четко можно расслышать, что человек, которого обвинение идентифицировало как Трубицына, явственно говорит, что может действовать только официально и только по закону, либо утверждает, что вообще не имеет полномочий решать те или иные поднятые Максименко вопросы", — говорится в статье.

Издание также отмечает, что Трубицын с самого начала заседания "придерживался последовательной позиции. По его словам, никакой неправомерной выгоды он не получал и получать не мог, и во всех разговорах с Максименко на все намеки того о возможности получения взятки отвечал, что будет действовать исключительно по закону".

В конце судебного заседания сам Трубицын заявил, что категорически отрицает свою вину, что всегда действовал исключительно по закону и уверен в том, что сможет доказать свою невиновность. А дело против него считает политически мотивированным.

"Этот Максименко был очень навязчив, он буквально преследовал меня… Каждый день звонит по телефону, приходит, навязывается, навязывается… Я говорю: я не понимаю, о чем ты… Я говорю: ничего незаконного. А этот Максименко: да ведь надо незаконно. Они меня провоцировали, надеясь, что я где-то дам маху, где-то не пойму и скажу то, что им нужно. Вот в чем дело. Я считаю, что это политическое дело против меня лично и против моих коллег!" — цитирует издание слова Трубицына в суде.

Напомним, 9 февраля НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета Владислав Трубицын, один из его помощников, приближенный к депутату человек, а также три руководителя киевских КП задержаны по обвинению в получении неправомерной выгоды.