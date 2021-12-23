Суд вызвал Зеленского по иску Порошенко: адвокат опубликовал повестку

Президента Украины Владимира Зеленского вызывают на судебное заседание по иску нардепа Петра Порошенко, которому объявили подозрение в госизмене. Игорь Головань, адвокат экс-президента Порошенко, 23 декабря обнародовал повестку.

"Верховный суд вызывает вас (Зеленского — Delo.ua) для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу по признанию бездеятельности противоправной и обязательстве совершить определенные действия", – говорится в повестке.

Согласно документу, судебное заседание состоится 28 февраля 2022 года в 15:00.

Ранее, 22 декабря, Головань сообщил, что вызвал свидетелями по делу о поставках угля с оккупированных территорий президента Украины Владимира Зеленского, главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, вице-премьера Ирину Верещук, а также нардепов Федора Вениславского, Даниила Гетманцева и Марьяну Безуглую.

Напоминаем, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова не поставила свою подпись под подозрением Петру Порошенко. По его словам, документ подписал один из ее сотрудников с фамилией Симоненко.

В свою очередь Порошенко записал видеообращение, в котором сообщил, что собирается вернуться в Украину в первой половине января 2022 года, а "не по графику Зеленского".

Мировое сообщество также отреагировало на обвинения против Порошенко. В частности, США отметили необходимость соблюдения украинскими властями принципа верховенства права в ходе привлечения к ответственности пятого президента Украины.