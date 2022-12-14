Суд заочно арештував заступника голови Укргазбанку, підозрюваного у "справі Шевченка"

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 14 грудня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще одному підозрюваному у справі щодо протиправної діяльності службових осіб державного Укргазбанку, яка завдала збитків на суму понад 206 мільйонів гривень, а саме заступнику голови правління цієї фінустанови Денису Чернишову.

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Як зазначає Спеціалізована антикорупційна прокуратура, після затримання та доставки фігуранта до місця проведення розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Нагадаємо, за версією слідства Національного антикорупційного бюро, впродовж 2014-2019 років керівництво Укргазбанку забезпечило укладення 52 фіктивних договорів з нібито агентами, які залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували зазначену суму за їхні послуги.

Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено п'яти основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній голова Національного банку України Кирило Шевченко, який на момент злочину обіймав посаду голови правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

Окрім Шевченка, як повідомляли у НАБУ, у розшук було оголошено заступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова та заступника директора департаменту роботи з корпоративними VIP-клієнтами банку Олену Хмеленко.

8 грудня ВАКС заочно заарештував Шевченка, який перед оголошенням підозри на початку жовтня подав у відставку та виїхав до Австрії, посилаючись на необхідніст лікування.