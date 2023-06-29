Шурма підставив Шмигаля ідеєю про скасування готівки - політолог

Заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма своєю неоднозначною пропозицією щодо заборони готівки не тільки неприємно здивував українців, але й добряче підставив голову українського уряду. За наявною інформацією, Денис Шмигаль не знав про ініціативу заступника голови ОП і тим більше не очікував її оголошення на конференції з відновлення України у Лондоні. Про це написав на своїй сторінці у Facebook політолог Мар’ян Ощановський.

"Мої джерела стверджують, що прем’єр категорично проти такої ідеї та вважає її спекулятивною та такою, що може завадити підвищенню ВВП на 2,4%, яке Шмигаль нещодавно оголосив разом із економічними планами на наступний рік. Крім того, в уряді також знають і позицію експертів про те, що ризиком позбавлення від готівкової гривні буде зростання тиску на курс, бо населення захоче перевести свої заощадження не в cashless, а в долари і євро", - написав він.

Однак, на думку експерта, попри чітку позицію, голова Кабміну, звичайно, не може її озвучити із етичних причин, як член команди Президента. "Фактично він солідарний з Нацбанком, який теж дуже скептично налаштований щодо "екстравагантних" експериментальних ідей Шурми", - додав Ощановський.

"Очевидно, що ініціатива Ростислава Шурми жодним чином не була погоджена із виконавчою владою та є черговим PR-ходом, мета якого - будь-якими методами отримати посаду прем’єра. Втім, наразі Президент України абсолютно задоволений роботою чинного голови Кабміну, який демонструє ефективну роботу і результати, тож, попри лихослів’я з боку зловтішників, кадрові зміни в керівництві уряду поки не очікуються", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше критично щодо ідеї Шурми про скасування готівки висловилися в Нацбанку. За словами заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, немає жодної країни у світі, яка б повністю відмовилася від готівки.

"І я знаю навіть були негативні практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, і населенню це не подобалося. По-перше, оскільки такої практики у світі немає. По-друге, якась частина готівки має бути – мені здається, ми повинні прагнути до збільшення безготівкових розрахунків. Але я не впевнена, що ми можемо заявляти, що забезпечимо нульовий обсяг готівки в обороті", – сказала Рожкова.

Експерти одноголосно стверджують, що скасування готівки майже не вплине на корупційні потоки, а лише спричинить незручності для населення.