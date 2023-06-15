"Тендерна мафія намагається скасувати торги Prozorro на харчування для ЗСУ", - Дана Ярова

Один з учасників торгів, який запропонував найдорожчу пропозицію за всіма лотами під час нещодавнього тендеру ProZorro на закупівлю харчування для армії, оскаржує результаті тендеру через суд. У разі задоволення цих позовів Міноборони планує повернутися до прямих договорів, які неодноразово критикувалися активістами за тотальну корупцію.

Про це в ефірі Суспільного заявила волонтерка, членкиня антикорупційного органу Міністерства оборони Дана Ярова.

«Те, що намагалося зробити Міністерство оборони щодо продовження договорів на невизначений термін, зараз намагаються зірвати процедуру через суди і протягнути знову продовження торгів за тими розцінками, які були. Це намагання зірвати саму процедуру», - заявила Ярова.

За її словами, вона має інформацію, що таким чином зацікавлені особи намагаються зірвати тендерну процедуру. На це був спрямований і лист Міноборони, переданий уряду. Волонтерка нагадала, що після публічного розголосу Міноборони цей лист відкликало.

Дана Ярова пообіцяла, що антикорупційний орган при МО й надалі триматиме цю справу на контролі, оприлюднюючи назви фірми та прізвища зацікавлених осіб.

«Маючи два позови, ми будемо писати, що це за компанії, хто за ними стоїть. Це дуже легко прослідкувати, тим більше, що прізвища дуже відомі. Будуть прізвища, я це обіцяю. Тим, хто подав позов, хочу сказати: шановні постачальники, які не хотіли торгуватися. Які хочуть договорів за найвищою ціною. Всі прізвища будуть названі, всі зв’язки встановлені. І все буде опубліковано. Це війна у війні», - зазначила Дана Ярова.

За її словами, за 22 позиціями під час тендеру вдалося зекономити понад 4,5 млрд грн, які Міноборони може використати на потреби армії.

«Це кошти держави, це наші з вами податки. Це навіть податки громадян Америки, оскільки ми отримуємо постійну допомогу. І на ці кошти Міністерство оборони може купити те, що потрібне армії. Тому що ми зараз підійшли до зимової форми, а мені було сказано – на неї коштів немає. Так от, зекономлені кошти є, – використовуйте» - підсумувала волонтерка.

Як повідомлялося, 6 червня пройшли перші з початку повномасштабного вторгнення торги через систему ProZorro на закупівлю постачання для збройних сил України. Активісти зазначали, що на 22 запропонованих лотах вдалося зекономити 6 млрд гривень. Як стало відомо сьогодні, результати торгів в Київському окружному адміністративному суді оскаржив інший учасник ТОВ Трейд Трейд Граніт Інвест, яке пов’язували із підприємцем Андрієм Адамовським. Також ЗМІ повідомляли про те, що Міноборони направило лист, адресований Кабінету міністрів, в якому просить продовжити дію прямих договорів на постачання харчування для армії щонайменше на три місяці. Але після публічного розголосу лист було відкликано.

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