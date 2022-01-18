The New York Times: Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов. В МИД РФ все отрицают

За неделю до того, как начались переговоры по ситуации на границе с Украиной, Россия начала эвакуацию сотрудников своего посольства и консульств в Украине.

Об этом пишет The New York Times.

Как сообщает издание, 5 января 18 человек, в основном дети и жены российских дипломатов, которые работают в Украине, сели в автобусы и отправились в 15-часовую поездку домой в Москву.

По словам источника издания в СБУ, в ближайшие дни ожидается, что из Украины уедут 30 человек из Киева и консульства во Львове.

Согласно заявлению официального представителя США, Вашингтон знал о готовящейся эвакуации.

"У нас была информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", — говорится в заявлении.

Между тем в Министерстве иностранных дел России, как сообщает российское информационное агенство "РИА Новости", опровергли информацию The New York Times о выводе части сотрудников.

Там заявили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Отметим, по информации американского издания New York Times, Путин сдвинул дату возможного вторжения в Украину ближе к весне. Одной из причин стали погодные условия для продвижения бронетехники.

Накануне Россия начала военные учения в приграничных с Украиной областях. В маневрах задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.

Кроме того, наблюдатели фиксируют масштабную переброску военной техники и личного состава армии РФ из Восточной Сибири и с Дальнего Востока на запад.