Ткаченко передумал уходить с поста министра культуры, — Арахамия

Отставки министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко не будет. Об этом 19 ноября заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга.

Арахамия сообщил, что он не видел заявления об отставке Ткаченко и считает, что это было "эмоциональное заявление министра".

"Благодаря господину Ткаченко, господину премьеру… они пообщались, нашли точки взаимопонимания, и эта история осталась только в медиапространстве", — сказал глава фракции "Слуга народа".

Напоминаем, Ткаченко опубликовал свое заявление об отставке 11 ноября. Тогда чиновник объяснил свое решение тем, что не согласен с решением, которое было принято на заседании Кабинета министров 10 ноября.

Позже фракция "Слуга народа" сообщила, что не будет голосовать за отставку Ткаченко с должности министра культуры и информполитики. Тогда Арахамия подчеркнул, что Ткаченко должен был объяснить свое решение пропрезидентской фракции, придя на ее заседание, однако этого не произошло.

Ранее Михаил Саакашвили обвинил Ткаченко в коррупции. В свою очередь министр опроверг обвинения. В качестве довода министр привел разработку нового закона, который вводит такой противокоррупционный инструмент, как электронные реестры.