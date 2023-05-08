Туреччина відмовилася на прохання США передавати Україні системи С-400

Туреччина відхилила пропозицію США відправити в Україну систему протиракетної оборони С-400, яку вона придбала у Росії. Про це повідомило агентство Anadolu, посилаючись на слова турецького міністра закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

Оскільки США вважали, що система С-400 мала виключити Туреччину з програми винищувачів F-35, тому запропонували Туреччині передати контроль над системою Штатам або іншій країні, серед переліку яких була Україна.

Турецькі офіційні особи неодноразово заявляли, що країна купила С-400 з міркувань національної безпеки, і жодна інша країна не має права втручатися в це.

“США просили нас відправити С-400 в Україну, і ми відповіли “ні”, пояснив міністр закордонних справ Туреччини, адже ці пропозиції неприйнятні, оскільки спрямовані на порушення суверенітету Туреччини.

Агентство нагадує, що у 2017 році, після невдалих спроб купити систему протиповітряної оборони у США, Туреччина підписала контракт з Росією на придбання системи С-400.

Американські офіційні особи заявили, що що С-400 будуть несумісні з системами НАТО.

Водночас Туреччина підкреслила, що С-400 не будуть інтегровані в системи НАТО і не становлять загрози для альянсу чи його озброєнь.

Зазначимо, С-400 - це зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, створена для для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу — літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет та інших.

Зараз Анкара виробляє власні бойові літаки, але Туреччина також хоче покращити зв’язки зі США і для цього створено необхідні механізми.

Водночас Туреччина хоче купувати літаки F-16 і комплекти модернізації у США. Відповідний запит країна зробила у жовтні 2021 року. За угодою, за 6 мільярдів доларів Анкара отримає 40 літаків і модернізаційні комплекти для 79 бойових літаків, які вже є на озброєнні турецьких ВПС.

Нагадаємо, турецька компанія Baykar з наступного року розпочне виробництво нового бойового безпілотного 15-метрового літального апарату Kizilelma.

У жовтні 2022 року гендиректор компанії заявив, що Baykar планує завершити будівництво свого заводу в Україні за два роки.

Перед тим стало відомо, що завод буде розміщений на площі понад 30 тис. кв м, а до виробництва буде залучено понад 300 інженерів, техніків та інших фахівців.

Раніше Україна та Туреччина підписали рамкову міжурядову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, що передбачає розширення виробництва в Україні ударних безпілотників Bayraktar TB2, ще в лютому, до початку повномаcштабної війни.