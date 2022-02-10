У Байдена прокомментировали "шутку Путина об изнасиловании" Зеленского

В администрации президента США Джозефа Байдена обеспокоены формой, в которой был выражен призыв российского президента Владимира Путина к украинскому президенту Владимиру Зеленскому о необходимости соблюдения Минских соглашений в урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом заявила на брифинге 9 февраля спикер Белого дома Джен Псаки. При этом в своем комментарии она опиралась на формулировку, данную журналистом, задавшим соответствующий вопрос, который охарактеризовал слова Путина как "шутку об изнасиловании в адрес Украины".

"Во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании наверняка возмутит всех в этом правительстве, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Я бы также отметила, что мы никогда не сдерживали озабоченности по поводу недостатка правдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства, а также воинственной риторики, исходящей из их уст", — сказала она.

При этом на вопрос о том, связывался ли Белый дом с Кремлем по вопросу некорректности высказывания российского президента, Псаки ответила, что ей больше нечего сказать "в плане дипломатических переговоров".

В то же время она рассказала, что с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после его встречи с Путиным Байден пообщался утром 9 февраля, но дала понять, что американская сторона не разделяет сдержанного оптимизма, который выражал французский президент после визита в РФ, поскольку Россия, по словам Псаки, по-прежнему "предпринимает эскалационные, а не деэскалационные шаги", хотя США все же надеются, что это изменится.

Напомним, что на пресс-конференции после встречи с Макроном 7 февраля Путин, в частности, в очередной раз высказался о необходимости для Украины выполнять требования Минских соглашений, в том числе касающиеся согласования с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей конституционной реформы в Украине и восстановления ею контроля над границей с РФ на Донбассе.

"Что касается Минских соглашений, живы ли они и имеют ли какие-то перспективы или нет: я считаю, что другой альтернативы просто нет. Повторяю еще раз: в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится", — заявил он.

Высказывание Путина было широко воспринято как отсылка к строчке из песни крымской пародийной панк-группы "Красная плесень", которая в полном виде звучит как "Спит красавица в гробу. Я подкрался и е*у. Нравится не нравится, спи, моя красавица". При этом из контекста высказывания очевидно, что адресовалось данное обращение именно Зеленскому, которого Путин упомянул в предыдущей фразе, а не Украине в целом.

Сам же Зеленский на аналогичном мероприятии с Макроном на следующий день прокомментировал это как высказывание, адресованное Украине, отметив, что его страна действительно очень терпелива, но это терпение является проявлением мудрости в контексте российской угрозы.

"Есть вещи, с которыми я не поспорю с президентом РФ. Украина действительно красавица. По поводу "моя" — мне кажется, это уже перебор. Небольшой", — заявил при этом президент Украины.