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У Білорусі зменшилась кількість російських військових: прикордонники назвали причину
Кількість російських військовослужбовців на території Білорусі дещо зменшилася. Наразі там перебуває близько 4 тисяч військових.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає "Укрінформ".
"Зараз, за нашими даними, трохи більше як 4 тисячі військовослужбовців Збройних сил Росії перебувають на території Білорусі, але вони в основу залучені або на навчаннях спільних, або ж до підготовки, яка триває у Білорусі. Ця кількість дещо менша, ніж була раніше", - зазначив він.
За його словами, це пов'язано з тим, що ті підрозділи, які пройшли підготовку, Росія вивела з території Білорусі на свою територію для подальшого перекидання, в тому числі на схід України, де ведуть повномасштабні бойові дії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, ще на початку березня прикордонники повідомляли, що кількість російських військовослужбовців на території Білорусі періодично змінюється, але не перевищує 9-10 тисяч.
Зазначимо, можливість повноцінного залучення Білорусі у війну Росії проти України обговорюється вже давно. Зокрема, в червні 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, щобілоруські військові мінуютьлісові дороги, об’їзні шляхи та мости у прикордонних з Україною районах.
Восени самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відкрито заявив про те, що його держава бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресорки. Тоді він сказав, що білоруські військові нібито не залучені до бойових дій.