У Білорусі зменшилась кількість російських військових: прикордонники назвали причину

Кількість російських військовослужбовців на території Білорусі дещо зменшилася. Наразі там перебуває близько 4 тисяч військових.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає "Укрінформ".

"Зараз, за нашими даними, трохи більше як 4 тисячі військовослужбовців Збройних сил Росії перебувають на території Білорусі, але вони в основу залучені або на навчаннях спільних, або ж до підготовки, яка триває у Білорусі. Ця кількість дещо менша, ніж була раніше", - зазначив він.

За його словами, це пов'язано з тим, що ті підрозділи, які пройшли підготовку, Росія вивела з території Білорусі на свою територію для подальшого перекидання, в тому числі на схід України, де ведуть повномасштабні бойові дії.

Нагадаємо, ще на початку березня прикордонники повідомляли, що кількість російських військовослужбовців на території Білорусі періодично змінюється, але не перевищує 9-10 тисяч.

Зазначимо, можливість повноцінного залучення Білорусі у війну Росії проти України обговорюється вже давно. Зокрема, в червні 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, щобілоруські військові мінуютьлісові дороги, об’їзні шляхи та мости у прикордонних з Україною районах.

Восени самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відкрито заявив про те, що його держава бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресорки. Тоді він сказав, що білоруські військові нібито не залучені до бойових дій.