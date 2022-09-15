У ДБР розслідують рейдерське захоплення “Укрбуду” групою Фєдотєнкова-Майбороди, - блогер

Державне бюро розслідувань наразі вивчає діяльність так званої групи Фєдотєнкова-Майбороди щодо рейдерського захоплення будівельної компанії “Укрбуд”. Про це повідомила політичний експерт і блогер Світлана Кушнір у своєму матеріалі для “Цензор.Нет”.

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“Як стало відомо, просто зараз правоохоронці проводять безпрецедентно масштабну кампанію з припинення діяльності рейдерів, які були причетні до захоплення і пограбування будівельної компанії “Укрбуд”. Оперативно-слідчі дії у справах УБ здійснює Державне бюро розслідувань. Так, вже відомо про 19 обшуків і 13 підозр. Зокрема – щодо колишнього директора компанії “Укрбуд Девелопмент” Олега Майбороди. За попередньою інформацією, йдеться про групу Фєдотєнкова-Майбороди, діяльність яких часто потрапляла у фокус уваги правоохоронців і ЗМІ”, – розповіла Кушнір.

Вона нагадала, що ще у 2019 році власник “Укрбуду” Максим Микитась звинуватив Дмитра Федотєнкова у рейдерському захопленні компанії шляхом підробки документів.

“Ця інформація підтвердилася тим, що на сторону Микитася врешті встали всі суди, які розглядали справи “Укрбуду”, а також Антирейдерська комісія при Міністерстві юстиції. Ситуацію з “Укрбудом” широко висвітлювали більшість вітчизняних ЗМІ. Відомо, що після рейдерського захоплення нові “власники” замість займатися будівництвом, розпочали масштабний розпродаж майна компанії та виведення її капіталів. Внаслідок рейдерства й розкрадання активів діяльність УБ було паралізовано. Через такі дії більшість житлових комплексів недобудовані й досі, а серед постраждалих – понад 40 тис. осіб. Свого часу в ЗМІ були оприлюднені факти розкрадань на більш ніж 100 млн доларів”, – зазначила експерт.

Ще раніше, вказала Світлана Кушнір, ЗМІ повідомляли про іншу справу, до якої була причетна дана група на чолі з Фєдотєнковим. Так, 1 червня столичні правоохоронці заявили, що розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів до Росії. “Українська правда” повідомляла, що мова йде про Tarantino family, яка належить Дмитру Фєдотєнкову.

“Поліція та прокуратура здійснюють документування учасників злочинного угруповання, дії яких направлені на підрив національної безпеки та підтримання держави-агресора після силового вторгнення на територію України. В ході слідства правоохоронці встановили, що співвласники мережі ресторанів, незважаючи на запроваджені санкції та повномасштабне вторгнення рф на територію України, продовжили виводити кошти на рахунки російської керуючої компанії. Крім того, встановлено, що учасники злочинної групи причетні до незаконних заволодінь земельних ділянок та підприємств, а також контролюють певну частину будівельного бізнесу на території Києва”, – розповіли тоді у Нацполіції.

Про російські зв’язки рейдерів неодноразово заявляв і сам постраждалий власник “Укрбуду” Максим Микитась, нагадала політолог.

“Питання “Укрбуду” є питанням національної безпеки України, адже сьогодні контроль над компанією утримує російський бізнесмен Дмитро Фєдотєнков, пов’язаний із російським криміналом”, – заявив він в інтерв’ю виданню “Гордон”.

Блогер припустила, що, можливо, саме “російський слід” у рейдерському захопленні “Укрбуду” і діяльності даної групи призвели сьогодні до активізації дій правоохоронців.

“До речі, 8 вересня компанію “Укрбуд Девелопмент” повернуто законному власнику – Максиму Микитасю – який, згідно його заяв впродовж останніх років, активно співпрацює з правоохоронними органами в розслідуванні дій рейдерів. Тож тепер, коли за рейдерів Дмитра Фєдотєнкова та Олега Майбороду взялися правоохоронці, є шанс на встановлення точної картини того, що сталося з “Укрбудом”. А також – на повернення вкраденого і прискорення добудови ЖК компанії, щоб люди зрештою отримали омріяні квартири”, – підсумувала Світлана Кушнір.