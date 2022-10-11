У деокупованих Святогірську та Лимані правоохоронці виявили місця масових поховань цивільних

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також порушення законів та звичаїв війни (ст. 110, ст. 438 КК України).

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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Так, 4-10 жовтня 2022 року слідчо-прокурорська група провела огляд звільнених від збройних підрозділів РФ і так званих "Л/ДНР" м. Святогірська і м. Лиману, в ході яких встановлено місця поховання місцевих мешканців.

У Святогірську правоохоронці ексгумували тіла 34 людей, частина з них - з ознаками насильницької смерті. Також в авто знайдено обгорілі тіла двох громадян, їх особи наразі встановлюються.

На території деокупованого Лиману на кладовищі "Нова масляківка" виявлено близько 110 траншей, серед яких і могили дітей. Наймолодшій - лише рік. Вона похована поряд з усією родиною.

Загалом в ході огляду вже ексгумовано 44 тіла.

Нагадаємо, що в Лимані досліджують два місця поховань при окупації. В одному біля 200 могил, в іншому братська могила.