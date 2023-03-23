У Донецькій області окупанти створили військомати для мобілізації неповнолітніх

У звязку з великими втратами в живій силі російські війська готують хвилю примусової мобілізації на тимчасово окупаваних районах Донецької області.

Самопроголошений керівник Донецької області Денис Пушилін віддав наказ поставити на облік 17-річних хлопців. Для цього було створено 23 спецальні військомати, повідомляє Центр національного спротиву.

Юнаки мають пройти медкомісію до кінця березня. Окупанти очікують, що вони стануть основою для майбутньої ворожої армії, адже наразі в регіоні вже майже немає вільних осіб для призову.

ЦНС наголошує, що мобілізація на захоплених землях в будь-якій формі є порушенням Женевської конвенції й фактично цей наказ є доказом чергового злочину окупантів. При цьому, саме Пушилін своїм підписом ставить себе відповідальним за злочин й, отже в майбутньому понесе відповідальність.

Як зазначають у Генштабі, противник не припиняє спроб захопити Бахмут та Авдіївку, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки, а українські військові цілодобово відбивають численні атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Богданівка та Предтечине.