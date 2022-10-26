У ISW пояснили, чому в Росії заговорили про "десатанізацію" України

Російські пропагандисти та представники влади почали частіше пов'язувати військову агресію проти України з релігійними ідеями. В РФ вже почали звучати заклики про "боротьбу з сатанізмом" в Україні. Подібні заяви свідчать про бажання відвернути інакомислення серед релігійних меншин.

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Про це йдеться у звіті Інститута дослідження війни (ISW).

Зазначається, що помічник секретаря Ради Безпеки Росії Олексій Павлов заявив, що метою так званої "спецоперації" в Україні є "повна десатанізація".

Явно не зовсім психічно здоровий російський чиновник стверджує, що начебто Україну очолюють "фанатики", які хочуть відмовитися від цінностей російської православної церкви, ісламу та юдаїзму.

Також подібну заяву зробив і глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров. Він назвав військову агресію проти України" джихадом", який ставить перед собою мету - знищити український"сатанізм".

Аналітики ISW припускають, що подібні заяви свідчать про бажання відвернути інакомислення серед груп релігійних меншин у російській окупаційній армії

Крім того, в ISW зазначили, що в російській армії почастішали розбіжності між військовослужбовцями на релігійному ґрунті, що вже призвело до спалахів насильства.

Раніше в ISW пояснили, що Росія запустила черговий фейк про те, що Україна нібито готує "провокації" із застосуванням "брудної бомби", для того, щоб сповільнити або призупинити західну військову допомогу Україні і послабити НАТО.