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У ISW пояснили, чому в Росії заговорили про "десатанізацію" України
Російські пропагандисти та представники влади почали частіше пов'язувати військову агресію проти України з релігійними ідеями. В РФ вже почали звучати заклики про "боротьбу з сатанізмом" в Україні. Подібні заяви свідчать про бажання відвернути інакомислення серед релігійних меншин.
Про це йдеться у звіті Інститута дослідження війни (ISW).
Зазначається, що помічник секретаря Ради Безпеки Росії Олексій Павлов заявив, що метою так званої "спецоперації" в Україні є "повна десатанізація".
Явно не зовсім психічно здоровий російський чиновник стверджує, що начебто Україну очолюють "фанатики", які хочуть відмовитися від цінностей російської православної церкви, ісламу та юдаїзму.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також подібну заяву зробив і глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров. Він назвав військову агресію проти України" джихадом", який ставить перед собою мету - знищити український"сатанізм".
Аналітики ISW припускають, що подібні заяви свідчать про бажання відвернути інакомислення серед груп релігійних меншин у російській окупаційній армії
Крім того, в ISW зазначили, що в російській армії почастішали розбіжності між військовослужбовцями на релігійному ґрунті, що вже призвело до спалахів насильства.
Раніше в ISW пояснили, що Росія запустила черговий фейк про те, що Україна нібито готує "провокації" із застосуванням "брудної бомби", для того, щоб сповільнити або призупинити західну військову допомогу Україні і послабити НАТО.