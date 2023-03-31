У ЄС близькі до обговорення відправки в Україну миротворчих військ, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країни ЄС близькі до обговорення теми надсилання миротворчих військ в Україну. За його словами, раніше цієї теми у розмовах європейські лідери уникали.

Про це пише 24.hu.

"Ми близькі до того, щоб у розмовах європейських лідерів легітимним і прийнятим стало питання про те, чи можуть країни-члени ЄС послати в будь-якій формі війська якогось миротворчого типу або краще не посилати. Ми близькі до цієї межі, яка раніше не переступалася", – сказав Орбан.

Він нагадав, що ще рік тому відправка летальної зброї була предметом дискусій.

"Зараз питання - лише танки, або скільки літаків, або снаряди з урановмісними елементами, або війська", - заявив Орбан.

Він додав, що Угорщина проти відправки військ, як і раніше, була проти відправки летальної зброї.

На думку Орбана, європейські лідери не бажають переходити до "табору миру" і не спонукають Україну до переговорів із агресором.

"Більшість із них усе ще надсилають усе більше важкої зброї до України", - заявив одіозний політик.

На думку Орбана, безпека Угорщини опинилася під загрозою.

"Загроза світової війни не є літературним перебільшенням. Зараз це реальна небезпека", - резюмував Орбан.

Зазначимо, через неоднозначні заяви щодо агресії РФ проти України прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово піддавався критиці й потрапив у базу "Миротворець". Але він визнає, що його країні доведеться переглянути свої дружні відносини з РФ через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.