У Китаї заявили про контрабанду зброї з України: реакція МЗС

Міністерство закордонних справ спростувало заяву МЗС Китаю про те, що зброя, яку США постачають Україні, нібито часто контрабандою опиняється в руках злочинних угруповань в Європі та інших регіонах.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України. Наша держава має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї", - зазначив він.

Ніколенко наголосив, що натомість Росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу України.

"Закликаємо китайську сторону керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди", - додав він.

Відомо, що лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін готується відвідати Москву, щоб провести зустріч з російським президентом Володимиром Путіним в найближчі місяці.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає варінати оприлюднення розвідданих, які, можуть свідчити про те, що Китай вагається, чи постачати зброю для підтримки війни Росії в Україні, чи ні.