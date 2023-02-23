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У Китаї заявили про контрабанду зброї з України: реакція МЗС
Міністерство закордонних справ спростувало заяву МЗС Китаю про те, що зброя, яку США постачають Україні, нібито часто контрабандою опиняється в руках злочинних угруповань в Європі та інших регіонах.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України. Наша держава має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї", - зазначив він.
Ніколенко наголосив, що натомість Росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Закликаємо китайську сторону керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди", - додав він.
Відомо, що лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін готується відвідати Москву, щоб провести зустріч з російським президентом Володимиром Путіним в найближчі місяці.
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає варінати оприлюднення розвідданих, які, можуть свідчити про те, що Китай вагається, чи постачати зброю для підтримки війни Росії в Україні, чи ні.