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У Кивы забрали научную степень
У народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Ильи Кивы забрали научную степень "кандидат наук по госуправлению". Такое решение 30 ноября приняла аттестационная коллегия Министерства образования и науки.
Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Верховной Рады Юлия Гришина на своей странице в Facebook.
Кроме того, аттестационная коллегия МОН решила, что те, кто участвовал в защите диссертации Кивы, не смогут заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет. Это касается руководителя спецсовета, научного руководителя и оппонентов нардепа.
Напоминаем, что Кива "защитил" диссертацию в апреле 2021 года. Тогда он стал кандидатом наук по государственному управлению. Нардеп якобы написал диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом во время защиты научной работы многих журналистов не пустили в помещение, где проходила защита. Вскоре в сети появилась информация о том, что Кива подделал справки для диссертации. Теперь же у него вовсе забрали научную степень.
Ранее, в середине ноября, у Кивы забрали права на наградное оружие из-за его "недостойного поведения". Соответствующий указ подписал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
Через несколько дней, 18 ноября, Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия ГУНП в Киеве.