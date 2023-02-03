У Міноборони не підтвердили наявність у Олександра Лієва паспорта РФ: його звільнили за власним бажанням

Тимчасово виконуючого обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Олександра Лієва звільнено з Міноборони за власним бажанням. Фактів, які б підтверджували наявність у нього іншого громадянства, крім українського, у відомстві не виявили.

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Про це йдеться в офіційному повідомленні Міноборони.

Там підкреслили, що на етапі працевлаштування до Міністерства та протягом роботи в оборонному відомстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов’язкові при вступі на посаду держслужбовця.

"Так само, у порядку, який діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавались відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було", - зауважують у Міноборони.

Там підкреслюють, що будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося.

Після появи у ЗМІ публікацій, які стосувалися попередньої діяльності Олександра Лієва та його заяв періоду 2014 року, за ініціативою Лієва, у листопаді 2022 року Міністр оборони України звернувся до СБУ з проханням провести додаткове психофізіологічне дослідження посадовця з застосуванням поліграфу.

У Міноборони наголосили на своїй чіткій позиції: в оборонному відомстві мають працювати виключно громадяни України. У разі встановлення фактів приховування громадянства інших країн, заходи вживатимуться відповідно до закону.

Там зауважили, що Олександр Лієв, як громадянин, висловить свою позицію щодо повідомлень ЗМІ самостійно.

"Станом на 2 лютого 2023 року Лієва Олександра Сергійовича звільнено з Міноборони за його власним бажанням", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" повідомило з посиланням на джерела в українській розвідці, що в Олександра Лієва є нібито російський паспорт.

Сам Лієв розповів, що у нього є лише українське громадянство і ніколи не було паспорта РФ.

Згодом Лієв повідомив, що написав заяву про звільнення, а 2 лютого в Міноборони підписали наказ про його звільнення.