У Міноборони створили Офіс з реформ, який очолила екс-голова Одеської митниці

У міністерстві оборони створили консультативно-дорадчий орган - Офіс з підтримки змін. Про це повідомили на сайті відомства.

Головою Офісу з підтримки змін призначено громадську та політичну діячку, голову Одеської митниці (2015-2016 років) Юлію Марушевську.

“До діяльності Офісу залучатимуться кращі експерти та фахівці, які надаватимуть комплексну підтримку Міноборони та ЗСУ, супроводжуючи заходи із впровадження змін: від аналізу і розробки ідей до налагодження механізму їх реалізації та безпосередньо впровадження. В Україні неймовірно багато фахівців, які можуть допомогти державі вибудувати правильні напрямки розвитку”, - зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

Основними завданнями Офісу є:

підготовка пропозицій до проєктів нормативно-правових актів з питань впровадження змін для вдосконалення процесів оборонного менеджменту в системі Міноборони та планів заходів з їх реалізації;

надання пропозицій щодо визначення пріоритетів використання/спрямування донорської та технічної допомоги, що надається для впровадження змін;

методологічна підтримка та залучення партнерів у виконанні заходів, спрямованих на впровадження змін;

надання пропозицій щодо організації моніторингу результатів імплементації змін тощо.

Нагадаємо, у березні 2023 року після серії скандалів, пов'язаних із закупками продуктів харчування для військових, на базі Міністерства оборони створило департамент боротьби з корупцією.

Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю продуктів повідомило, що відомство закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.