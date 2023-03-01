У МЗС відповіли на заяву РФ про "радіоактивну провокацію": часто звинувачують інших у тому, що планують самі

Україна суворо віддана нерозповсюдженню ядерної зброї та спростовує фейкову заяву Росії про те, що Київ нібито отримав радіологічні матеріали для здійснення "провокації".

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Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Заява Росії про те, що Україна отримала радіологічні матеріали для здійснення "провокації", є фейковою новиною. Україна суворо дотримується зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї", - зазначив він.

Ніколенко закликав не "вестися" на заяви з підручника російської пропаганди.

"Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - додав він.

Нагадаємо, речниця МЗС РФ Марія Захарова 1 березня заявила, що Україна нібито готує провокації біля Придністров'я "з використанням радіоактивних матеріалів".

В уряді Молдови назвали брехнею цю заяву Міністерства закордонних справ Росії.

Раніше у Молдові відкинули як необґрунтовані заяви російської влади про "військову провокацію щодо Придністров'я", яка нібито готується з боку України.

Зі свого боку, президентка Молдови Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію у спробі дестабілізувати ситуацію в країні і закликала до виведення російських військ з регіону.