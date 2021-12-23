У нардепа "ОПЗЖ" Пономарева есть паспорт России — СМИ (ВИДЕО)

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Пономарев с 2003 года имеет гражданство РФ. Об этом сообщают "Схемы".

Журналисты получили информацию из двух независимых источников, которые имеют доступ к системе "Роспаспорт".

По этим данным, впервые документ гражданина РФ Александр Пономарев получил еще в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области на основании "обмена". Для получения гражданства он должен был непрерывно проживать в России не менее 5 лет.

Когда Пономареву исполнилось 45 лет, то в соответствии с законодательством России, этот паспорт ему заменили на новый — в том же Рыбновском районе Рязанской области в 2007 году.

"Схемы" взяли комментарий у нардепа. Поначалу он не признавал наличие российского паспорта и изменил свою позицию, только когда ему привели выдержки об этом документе.

Тогда Пономарев заявил, что считал паспорт аннулированным и не знает, действителен ли он. Он добавил, что ни разу не пользовался этим документом.

По данным журналистов, Пономарев последний раз ездил в Россию в феврале 2017 года.

Александр Пономарев — народный депутат трех созывов: раньше был в "Партии регионов" и членом депутатской группы "Воля народа".

Недавно паспорт гражданина Российской Федерации и индивидуальный налоговый номер РФ обнаружили у заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, который поскандалил со стражами порядка на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы. Замминистра начал угрожать работникам полиции, оскорблять их и лезть в драку. История закончилась увольнением Гогилашвили.

Ранее председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявлял о том, что в рамках вероятной фабрикации уголовного производства против него общественности будет продемонстрирован якобы его паспорт гражданина России.