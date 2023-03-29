У Раді хочуть удосконалити процедуру мобілізації: що відомо

У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки працюють над удосконаленням процедури проведення мобілізаційних заходів в Україні. Зокрема, планується врегулювати питання видачі повісток військовозобов‘язаним переселенцям.

Про це повідомив член комітету, представник президента у парламенті Федір Веніславський в коментарі "Укрінформу".

"За результатами засідання оборонного комітету, де були всі керівники найвищого рівня, які відповідають за мобілізаційні заходи, з‘ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності", – зазначив він.

За його словами, наразі в оборонному парламентському комітеті триває робота над удосконаленням процедури проведення мобілізаційних заходів.

Веніславський зазначив, що комітет, зокрема, розробляє законодавчі зміни, які сприятимуть врегулюванню питання видачі повісток військовозобов‘язаним внутрішньо переміщеним особам, які наразі вимушено проживають не за місцем постійної реєстрації.

Нагадаємо, що в Україні призов на строкову службу під час воєнного стану не відбувається. Водночас станом на початок березня мобілізаційний план, який був оголошений з моменту імплементації Верховною Радою указу президента про введення воєнного стану, ще не виконали.

Раніше у Верховній Раді України зареєстрували законопроект №9140, яким нардепи пропонують дати строковикам можливість вибору: залишатися в нинішніх умовах служби, підписувати контракт, або мати право мобілізуватися до лав ЗСУ.