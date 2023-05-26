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У СБУ роз'яснили ситуацію з паспортами РФ у родичів нового заступника голови спецслужби Наумюка
Перед призначенням на посаду заступника голови СБУ Сергій Наумюк пройшов усі необхідні перевірки, визначені законодавством. У тому числі ретельно була вивчена інформація щодо його сім’ї та родичів.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як зазначається, близькі родичі Наумюка є громадянами України, водночас він повідомляв про наявність у його батька та брата паспортів РФ.
"Ці документи були отримані після окупації Луганська в 2014 році, де проживали обидва родичі. Після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Однак наразі уповноважені органи РФ свідомо блокують розгляд відповідних заяв", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі батько та брат Сергія Наумюка на законних підставах постійно перебувають на території США, де очікують на скасування громадянства РФ.
"Вони виступають проти дій Росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні", - запевнили в СБУ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 25 травня своїм указом №29 призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України
Раніше Наумюк очолював підрозділ детективів НАБУ і подавав свою кандидатуру на посаду директора Національного антикорупційного бюро.
За інформцією Судово-юридичної газети, батько та брат Наумюка у 2015 році отримали паспорти РФ, останній переїхав працювати до Москви, але зараз живе у США. Журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що на сайті Федеральної податкової служби РФ, є дані про індивідуальний податковий номер батька. Сам Наумюк нібито підтвердив інформацію, що його рідні мали російські паспорти.