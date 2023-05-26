У СБУ роз'яснили ситуацію з паспортами РФ у родичів нового заступника голови спецслужби Наумюка

Перед призначенням на посаду заступника голови СБУ Сергій Наумюк пройшов усі необхідні перевірки, визначені законодавством. У тому числі ретельно була вивчена інформація щодо його сім’ї та родичів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, близькі родичі Наумюка є громадянами України, водночас він повідомляв про наявність у його батька та брата паспортів РФ.

"Ці документи були отримані після окупації Луганська в 2014 році, де проживали обидва родичі. Після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Однак наразі уповноважені органи РФ свідомо блокують розгляд відповідних заяв", - йдеться у повідомленні.

Наразі батько та брат Сергія Наумюка на законних підставах постійно перебувають на території США, де очікують на скасування громадянства РФ.

"Вони виступають проти дій Росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні", - запевнили в СБУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 25 травня своїм указом №29 призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України

Раніше Наумюк очолював підрозділ детективів НАБУ і подавав свою кандидатуру на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

За інформцією Судово-юридичної газети, батько та брат Наумюка у 2015 році отримали паспорти РФ, останній переїхав працювати до Москви, але зараз живе у США. Журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що на сайті Федеральної податкової служби РФ, є дані про індивідуальний податковий номер батька. Сам Наумюк нібито підтвердив інформацію, що його рідні мали російські паспорти.