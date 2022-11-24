У "справі трав'яного заводу УАФ" нові подробиці: прокурори свідомо приховали епізод про платіж італійцю Колліні, - адвокат

У кримінальному провадженні стосовно будівництва заводу УАФ з виробництва штучної футбольної трави слідчими Нацполіції та прокурорами зумисно приховуються важливі обставини. Про це в інтерв'ю "Главкому" розповів адвокат Української асоціації футболу Денис Бугай.

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За його словами, справа, в якій учора повідомлення про підозру отримав президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, три роки розслідувалася НАБУ.

"Результат всім відомий. Керівник САП публічно його коментував. Доказів вини суб’єкта їх підслідності, тобто Андрія Павелка, встановлено не було", - нагадав Бугай.

У вересні 2021 року цю справу з НАБУ передали в Нацполіцію. І понад рік в ній нічого не відбувалося.

"За більше ніж рік перебування справи в поліції слідчі жодного разу не спілкувалися з представниками УАФ, навіть не було жодного додатково допиту чи уточнень.

У цій справі взагалі не з’явилося нічого нового, а навпаки. З матеріалів провадження наразі "випущено", а точніше сказати, зумисно приховано надважливі обставини і документи, які знімають будь-які підозри з представників УАФ. Мова, зокрема, про платіж арабської компанії S.D.T, який був та який повністю спростовує звинувачення у завищенні цін чи переплатах збоку "ФФУ Продакшн", - розповів юрист.

Він пояснив, що "S.D.T", за рекомендацією Polytan, надавало заводу УАФ із виробництва футбольного покриття – "ФФУ Продакшн" - широкий спектр послуг.

"…перемовини з іноземними виробниками обладнання, підписання договорів, придбання та супровід поставок обладнання на сам завод у Київській області. За ці послуги "ФФУ Продакшн" сплачувало певні кошти протягом усього періоду співпраці з "S.D.T". Наприкінці співпраці, після проведеного перерахунку оплати послуг, "ФФУ Продакшн" виставив арабському партнеру фінансову претензію про те, що сума сплачених коштів перевищувала вартість наданих послуг. У "S.D.T" теж усе порахували та погодилися з претензію замовника. Тому у підсумку, ми говоримо про те, що УАФ повернула цю переплату собі у повному обсязі та витратила вказані кошти на закриття інших своїх нагальних потреб", — розповів Бугай.

Далі, кошти «переплачені на користь "S.D.T." в УАФ спрямували на покриття заборгованості перед італійським суддею П'єрлуїджі Колліною. Договір про співробітництво з ним було укладено у 2012 році. Через борг перед ним Колліна подав позов проти ФФУ (зараз - УАФ) до суду у Швейцарії.

"Спір, врешті-решт, вдалося врегулювати, однак тільки після того, як ті самі "переплачені на користь "S.D.T." кошти в УАФ спрямували на покриття заборгованості перед італійським суддею. Розрахунок з Колліною компанія "S.D.T." здійснила через власного контрагента — Softex", - пояснив юрист.

Адвокат додав, що сам факт витрати повернених "S.D.T." коштів повністю спростовує твердження слідства про нібито привласнення кимось якихось сум. Тим паче, що фізично, ці кошти навіть не заходили на рахунки асоціації футболу.

Він зауважив, що у провадженні відсутня навіть експертиза, яка б підтверджувала завдані хоч кому-небудь якісь збитки. Натомість, в розпорядженні УАФ є висновки їх міжнародних аудиторів, які засвідчують відсутність збитків.

Нагадаємо, учора стало відомо про вручення підозри президенту УАФ Андрію Павелку у справ так званого трав'яного заводу. В УАФ, вивчивши документ, спрогнозували, що "справа розвалиться у першому ж судді".