У світі рекордно зросли військові витрати - SIPRI

Загальні світові військові витрати досягли нового максимуму в 2,240 трильйона дол, таким чином в 2022 році вони зросли на 3,7%. Такі дані опублікували в Стокгольмському інституті дослідження проблем миру (SIPRI).

Найрізкіше зростання витрат (+13%) спостерігалося в Європі. Військові бюджети держав Центральної та Західної Європи у 2022 році склали 345 мільярдів доларів США.

Зокрема, суттєво збільшила військові видатки низка європейських країн: Фінляндія (+36%), Литва (+27%), Швеція (+12%) і Польща (+11%).

“Вторгнення в Україну миттєво вплинуло на рішення щодо військових витрат у Центральній та Західній Європі. Це включало багаторічні плани збільшення витрат кількох урядів. Як результат, ми можемо очікувати, що військові витрати в Центральній і Західній Європі продовжуватимуть зростати в наступні роки” , - заявив доктор Дієго Лопес да Сілва, старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI.

Військові витрати Німеччини 2022 року зросли на 2,3% до 55,8 млрд доларів.

Лідером серед військових витрат залишаються США - 877 млрд доларів, 39% від загальних світових показників. На таку суму, зокрема, вплинула військова допомога Вашингтона Україні.

Китай залишається другою за величиною військових витрат країною у світі - 292 млрд доларів.

У 2022 році російські військові витрати зросли приблизно на 9,2 %, приблизно до 86,4 мільярда доларів. Це було еквівалентно 4,1% ВВП Росії у 2022 році проти 3,7% ВВП у 2021 році.

У 2022 році обсяг фінансування оборонної галузі в Україні досяг 44 млрд доларів, таким чином збільшившись на 640%. Це рекордне для SIPRI зростання військових витрат країни за один рік.

Нагадаємо, в березні міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що військова кампанія потребує на 50 млрд грн на місяць більше, ніж доходи бюджету. Держбюджет отримує 80 млрд грн доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд грн на місяць.

Уряд 13 березня підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд гривень. На сектор безпеки й оборони пропонується додатково спрямувати понад 518 млрд гривень.

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