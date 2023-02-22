У Верховній Раді з’явився проєкт постанови про капітуляцію РФ

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови щодо основних принципів переговорів про капітуляцію Російської Федерації або її правонаступників та умови завершення війни.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Відповідний проєкт постанови №9044 зареєстровано 21 лютого.

Співавторами законодавчої ініціативи є Олег Дунда, В'ячеслав Рубльов (обидва з фракції "Слуга народу") та Лариса Білозір (група "Довіра").

Текст проєкту постанови на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розповів, що порадив Володимиру Зеленському прийняти капітуляцію Росії у місті Переяслав, де була підписана славнозвісна “Переяславська угода”.