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У Верховній Раді з’явився проєкт постанови про капітуляцію РФ
У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови щодо основних принципів переговорів про капітуляцію Російської Федерації або її правонаступників та умови завершення війни.
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Відповідний проєкт постанови №9044 зареєстровано 21 лютого.
Співавторами законодавчої ініціативи є Олег Дунда, В'ячеслав Рубльов (обидва з фракції "Слуга народу") та Лариса Білозір (група "Довіра").
Текст проєкту постанови на сайті Верховної Ради наразі відсутній.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розповів, що порадив Володимиру Зеленському прийняти капітуляцію Росії у місті Переяслав, де була підписана славнозвісна “Переяславська угода”.