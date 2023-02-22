ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
зненацька зненацька
Категорія
Політика
Дата публікації

У Верховній Раді з’явився проєкт постанови про капітуляцію РФ

Верховная Рада. Фото: Depositphotos

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови щодо основних принципів переговорів про капітуляцію Російської Федерації або її правонаступників та умови завершення війни.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Відповідний проєкт постанови №9044 зареєстровано 21 лютого.

Співавторами законодавчої ініціативи є Олег Дунда, В'ячеслав Рубльов (обидва з фракції "Слуга народу") та Лариса Білозір (група "Довіра").

Текст проєкту постанови на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

Фото 2 — У Верховній Раді з’явився проєкт постанови про капітуляцію РФ

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розповів, що порадив Володимиру Зеленському прийняти капітуляцію Росії у місті Переяслав, де була підписана славнозвісна “Переяславська угода”.

Автор:
Світлана Манько