У законопроекті про містобудівельну реформу враховано зауваження і рекомедації НАЗК – Новіков

При підготовці до другого читання проекту закону про містобудівну реформу профільний комітет врахував зауваження Нацагентства з питань протидії корупції. Про це в інтерв’ю виданню Цензор.Нет заявив голова агентства Олександр Новіков.

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За його словами, висновок антикорупційної експертизи на законопроєкт 5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" агентство підготувало понад рік тому.

"Текст до другого читання був надісланий до нас комітетом лише два тижні тому. Ми його проаналізували, встановили, що більшість наших зауважень були враховані, й норми, які могли створити корупцію, були приведені у відповідність до наших рекомендацій. Але з’явилися нові слабкі місця цього закону, ми їх ідентифікували й надіслали коментарі з пропозиціями до комітету. Після цього ці зауваження були зняті в доопрацьованій редакції цього законопроєкту", - підкреслив Новіков.

За його словами, окремі статті були доопрацьовані з урахуванням зауважень НАЗК.

"Для прикладу - самовільним будівництвом у проєкті до другого читання — й очевидно, що це був величезний корупційний ризик — не вважалося порушення містобудівної документації", - відзначив Новіков.

"Містобудування і розподіл земельних ресурсів — це, за результатами наших опитувань, одна з найбільш корумпованих сфер суспільних відносин. І вони є одним із головних пріоритетів Антикорупційної стратегії на 2023–2025 роки. Насправді окремі позитивні норми цього законопроєкту — 5655 — це частина Антикорупційної стратегії", - додав він.

Раніше про врахування комітетом правок від НАЗК заявляв віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Для нас важливо, що ключовий антикорупційний орган підтримує цю реформу. Ми розуміємо, що без відкритості та прозорості повноцінна реформа не вдасться", – зазначив віце-прем’єр.

Відповідно до переліку зауважень НАЗК, який є в розпорядженні редакції, антикорупційне агентство пропонувало передбачити чітку процедуру припинення права на будівництво та анулювання дозвільних документів у разі встановлення органом нагляду правопорушень з боку забудовника.

Зокрема, йдеться про анулювання права на будівництво на підставі документів, що суперечать містобудівному законодавству. Якщо об’єкт будівництва будується із порушенням вимог містобудівних умов та обмежень і містобудівної документації, НАЗК запропонувало вважати його самочинним. Невідповідність даних та відомостей вимогам містобудівної документації в цілях отримання містобудівних умов та обмежень має ставати підставою для відмови в наданні цих умов та обмежень. Ці зауваження враховані комітетом при підготовці документу до другого читання.

Крім того, враховано також зауваження щодо скасування принципу мовчазної згоди щодо відновлення права на виконання підготовчих або будівельних робіт замовником/генеральним підрядником у разі умисного, з метою отримання незаконного прибутку, невиконання своїх обов’язків уповноваженою особою органу містобудівного контролю у частині припинення порушень містобудівного законодавства.

Низка поправок, внесених за підставі пропозицій НАЗК, стосуються органів місцевого самоврядування і їхніх повноважень в питаннях містобудівного регулювання. Зокрема, у попередній редакції законопроекту не було передбачено обов’язку архітектора розробляти проект з урахуванням вимог містобудівної документації на місцевому рівні – тільки на національному. Так само не було передбачено і відповідальності за порушення таких вимог, а також перевірки їх дотримання експертними організаціями. За рекомендацією НАЗК, відповідні положення будуть включені в законопроект до другого читання.