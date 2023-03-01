У Зеленського назвали удари дронами по Росії внутрішніми атаками НЛО

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав удари дронами по Росії “внутрішніми атаками НЛО” та заявив, що Україна не б'є територією РФ.

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Про це Подоляк написав у Twitter.

"Україна не завдає ударів по території Рф. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома", - зазначив він.

За його словами, у Рф наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, що у Росії 28 лютого невідомі безпілотники атакували аеродром в місті Єйськ. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу. Також у мережі з’явилися фото, на яких видно спалах.

Натомість місцева влада у російському місті Єйськ стверджує, що вибухи на аеродромі не пов’язані з потенційними атаками ЗСУ, а нібито з плановими військовими навчаннями.

Нагадаємо, у грудні 2022 року на авіабазі в Саратовській області РФ внаслідок падіння невстановленого безпілотника було пошкоджено два ракетоносці Ту-95. Також на аеродромі в російській Рязані вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей.

Крім того, російські ЗМІ повідомляли про атаку безпілотника на аеродром у російському місті Курськ. На території об'єкта загорівся нафтонакопичувач.

Тоді видання Politico повідомляло, що Україна завдала ударів по двох російських авіабазах за сотні миль від свого кордону, використовуючи власно модифіковані безпілотники радянських часів Ту-141.