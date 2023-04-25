У ЗСУ розповіли про про зміни у тактиці дій російських військ

Російські окупанти збільшили кількість застосувань керованих авіаційних бомб – модернізованих радянських ФАБ.

Про це заявив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв в інтерв'ю "Укрінформу".

Він наголосив, що Росія в умовах міжнародних санкцій значно обмежена у виробництві нового озброєння, потребує додаткового часу і ресурсів для налагодження імпортозаміщення дефіцитної елементної бази.

"Збільшилась кількість застосувань ворогом керованих авіаційних бомб – модернізованих радянських ФАБ. Це яскравий приклад того, як противник використовує перевагу в авіації, адже застосовує ці бомби без входження в зону дій нашого ППО. Крім цього, дії бомбардувальної авіації прикривають винищувачі типу Су-30 та Су-35, бортове озброєння яких дозволяє виявляти та знищувати наші літаки-перехоплювачі ще до наближення на відстань пуску ракет "повітря-повітря",- зазначив Наєв.

За його словами, постачання від країн-партнерів сучасних літаків змінить ситуацію.

Крім того, він додав, що за останні 6 місяців противником поновлено застосування зенітних керованих ракет ЗРК С-300 по наземних об’єктах.

Нагадаємо, літаки F-16 американського виробництва Україна просить ще з початку повномасштабного вторгнення. Перевага цих винищувачів четвертого покоління в універсальності. Вони можуть виконувати функції і штурмовика, і бомбардувальника, і винищувача-перехоплювача. До того ж, частина країн НАТО виводять їх з експлуатації, використовуючи літати п‘ятого покоління F-35.