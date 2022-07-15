Угорщина підготувала план захисту "етнічних угорців" у Закарпатській області

Якщо лінія фронту наблизиться до Закарпатської області, де на думку Будапешта проживає 150 000 "етнічних угорців", то на такий випадок у Угорщини є план дій для захисту цих людей.

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Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, відповідаючи на запитання щодо можливості введення угорських військ в Україну, передає Blikk.

"У наших інтересах, щоб на сході якнайшвидше встановився мир, тому що тоді ми зможемо уникнути небезпечних сценаріїв, підготовлених для того, щоб врятувати і захистити 150 000 угорців, що живуть на Закарпатті", — заявив Сійярто.

При цьому він не уточнив, як саме Угорщина збирається захищати обрані 1,5 тисячі громадян України у Закарпатській області.

Зазначимо, що Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців на Закарпатті. Сійярто закликав ставитись до рішення по-сусідськи, і заявив, що для Угорщини головна мета - не бути втягнутою у війну.

Окрім цього, Угорщина не має наміру працювати над забезпеченням енергонезалежності від Росії. Євросоюз частково погодив ембарго на російську нафту, проте Будапешт відмовився запроваджувати будь-яку заборону на імпорт нафти з РФ.