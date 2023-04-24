Угорщина призупинила пропуск через кордон з Україною: яка причина

Угорщина з 16:00 24 квітня тимчасово не здійснює оформлення осіб та транспортних засобів на своїй стороні кордону, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"За інформацію від угорських колег, база даних Прикордонної поліції Угорщини тимчасово призупинила функціонування. Про відновлення оформлення на угорській стороні буде повідомлено додатково. Просимо врахувати цю інформацію при плануванні поїздок", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, як повідомили в угорській поліції, о 15:20 на кількох автомобільних прикордонних переходах та пункті пропуску в міжнародному аеропорту Будапешта імені Ференца Ліста з'явилася певна проблема з ІТ-системою, фахівці почали усувати помилку.

В свою чергу, о 16:52 за місцевим часом (17:52 за Києвом) у відомстві заявили, що поліція "робить усе можливе, аби час очікування на пунктах перетину кордону скоротився, незважаючи на проблему з ІТ-системою".

"До виправлення помилки, над чим постійно працюють фахівці, запроваджено спрощений прикордонний контроль, однак пасажирам слід очікувати повільнішого проходу", - повідомили у поліції.

Прикордонники рекомендують усім подорожуючим перед виїздом дізнаватися про час роботи прикордонних пунктів пропуску та поточний час очікування на відповідній вебсторінці поліції та у мобільному додатку.