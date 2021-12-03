Украина получит от ЕС 1,4 млн евро на обустройство госграницы — МВС

Министр внутренних дел Денис Монастырский договорился с Европейским союзом о выделении 1,4 млн евро на обустройство украинской государственной границы, в частности, украинско-белорусского участка.

Об этом сообщила пресс-служба МВД. Монастырский 3 декабря провел встречу с председателем представительства ЕС в Украине, послом Матти Маасикас.

"Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-белорусского участка границы и повышения возможностей Госпогранслужбы" – сказал министр внутренних дел во время встречи.

В свою очередь Маасикас заверил, что Украина уже может рассчитывать на 1,4 млн евро. Возможно, в течение нескольких месяцев ЕС согласуют существенное увеличение этой суммы.

Встреча Монастырского с послом Матти Маасикас. Фото: пресс-служба МВД

Монастырский рассказал послу, что МВД продолжает реализовывать Стратегию интегрированного управления границами и обеспечивать имплементацию Соглашения о реадмиссии с ЕС, соблюдая критерии безвизового режима с ЕС.

Маасикас заверил, что Украина уже может рассчитывать на 1,4 млн. евро. Фото: пресс-служба МВД

В середине ноября Кабмин выделил Государственной пограничной службе Украины 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства.

Позже, 24 ноября, Кабмин выделил еще 175 млн грн для усиления защиты границы именно с Беларусью. Из этой суммы пограничники получат 66,99 млн грн. Национальной гвардии направят 108 млн грн.

Правительство выделило деньги из резервного фонда для усиления защиты именно украинско-белорусской границы, так как на этом участке проходит спецоперация "Полесье".

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Ее начали 24 ноября в рамках усиления охраны границы с Беларусью Украина. Спецоперацию проводят для наращивания охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности со стороны Беларуси.