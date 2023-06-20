Україна повернула трьох військовополонених з Угорщини - МЗС

Україні вдалося повернути з Угорщини додому трьох з одинадцяти військовополонених, яких раніше вивезли з Росії на угорську територію.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка", - зазначив він.

За його словами, українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників.

Нагадаємо, 8 червня Російська православна церква заявила про передачу Угорщині 11 українських військовополонених "закарпатського походження".

Наступного дня віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив інформацію, назвавши цей крок РПЦ "жестом щодо Угорщини".

Речник МЗС Олег Ніколенко 19 червня заявив, що українські дипломати досі не змогли встановити прямий контакт із українськими військовополоненими, яких Угорщина вивезла із Росії. МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до громадян.

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