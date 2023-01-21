Резніков про результати "Рамштайну": не всю допомогу озвучили публічно

Міністр оборони Олексій Резніков висловив задоволення результатами засідання контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині і анонсував навчання українських військових на танках Leopard.

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Про це він заявив в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки".

"Я дуже задоволений.. Ключові слова, які були сьогодні важливими, це єдність, своєчасність, негайність надання допомоги, створення спроможності ЗСУ, сектору безпеки і оборони, продовжувати контрнаступальні операції зі звільнення окупованих територій", - зазначив він.

За його словами, крім озвученої військової допомоги Україні, "деякі пакети були озвучені за закритими дверима".

Зокрема, міністр повідомив, що Україна отримала "позитивний прорив" у питанні надання сучасних західних танків.

"Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють Leopard, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчання екіпажів на Leopard", - зазначив він.

Резніков повідомив, що на засіданні значну увагу приділили посиленню протиповітряної оборони.

"Це питання, яке серйозно розвивається, ми говорили на "Рамштайні" не лише про Patriot, а й про інші системи. Мова йде про короткі, середні і дальні можливості дії… Наша задача - не втратити ініціативу. Тому сьогодні прозвучало одне з ключових слів - своєчасність і негайність надання допомоги", - сказав він.

Міністр також повідомив, що українські військові вже перебувають на території США і почали процес навчання на системах протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, 20 січня на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулося засідання контактної групи з питань оборони України. Президент Володимир Зеленський заявив після засідання, що за постачання Україні сучасних танків для відбиття російської агресії ще доведеться поборотися.

Київ запитував у США танки Abrams, а у Німеччини - Leopard. Але під час переговорів у форматі "Рамштайн" союзники не змогли ухвалити єдине рішення щодо передачі такої зброї.

Нещодавно новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не бачить зв'язків між постачанням німецьких танків Leopard 2 та рішенням США передати Україні Abrams. Хоча ЗМІ з посиланням на американських дипломатів стверджують, що зв'язок є.

Тим часом Польща надасть Україні додаткові бойові машини піхоти та танки Т-72. Країна самостійно вирішила передати Україні роту німецьких танків Leopard. В уряді Німеччини 13 січня заявили, що не проти цього, але все ще чекають запиту з боку Польщі.