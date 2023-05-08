Українці назвали найвизначніші події і найбільші злочини під час війни - результати соцопитування

Понад третина українців назвали найвизначнішими подіями російсько-української війни оборону Києва та Київщини (36%) і швидку окупацію Півдня країни - Херсонської області та Приазов’я (32%). Такі результати соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова cпільно з Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва з 23 по 30 березня 2023 року.

Згідно результатів соцопитування, 28% респондентів вразили бої за Маріуполь.

Понад чверть українців, вважають важливим знищення флагмана Чорноморського Флоту ВМС РФ, ракетного крейсера “Москва” 14 квітня 2022-го року.

Як нагадують в результатах дослідження, за 40 років це був перший у світі випадок потоплення флагманського корабля.

“Ще більшого символізму цій події надавала, по-перше, співзвучність назви крейсера зі столицею держави-агресора, а по-друге, той факт, що Україна мала значно менш потужний надводний флот, ніж ЧФ РФ, тоді як Росія використовувала флот для створення ілюзії “імперської величі”, - пояснюють соціологи.

У пам’яті українців закарбувалися: окупація ЗАЕС, протести херсонців проти окупантів, постачання західного озброєння, масовані ракетні удари тощо.

Водночас немає якоїсь одної чи двох подій, які запам’яталися українців найбільше.

Результати продемонструрвали регіональні відмінності в оцінці подій.

Оборона Києва вразила близько 50% респондентів Центру, тоді як на Сході цей показник не перевищує 17%. Швидка окупація Півдня найбільше запам’яталася мешканцям Південного макрорегіону, тоді як контрнаступ ЗСУ на Харківщині став знаковою подією для мешканців Сходу.

У відкритому запитанні про те, які події війни в українців особисто асоціюються з горем чи розпачем, респонденти здебільшого згадували не конкретні події, а наслідки воєнних злочинів з боку держави-терориста.

Найбільше в українців з горем асоціюються загибель людей (23,8%), бомбардування і ракетні обстріли (21,9%), звірства в Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших місцях (16%), війна в цілому (6,3%).

Серед воєнних злочинів найбільше у пам’яті українців закарбувалися розстріли та катування окупантами мешканців Бучі - 63,2%, операція з оборони Маріуполя - 43,8%, а також вбивство полонених військових, які захищали "Азовсталь", у таборі в Оленівці - 40,2%, розстріли і катування людей в Ізюмі - 35,6%.

“Опитування показало, що найважливішими подіями, які сприяли підтримці морального духу й асоціюються з гордістю та перемогою, є як цілком конкретні військові операції, зокрема звільнення Херсона (15%), захист Харкова (11%), деокупація Київщини (10%), так і загалом позитивні емоції від звільнення окупованих територій (16%), гордість за українських військових (10%), відчуття згуртованості суспільства (9%)”, - зазначили організатори дослідження.

Нагадаємо, згідно результатів опитування, які опублікували у березні, 13% вірять, що переговори з Росією - “це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз”. 72% респондентів не згодні з цим твердженням.