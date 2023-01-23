Українці показали рекордну підтримку щодо вступу України до НАТО

Серед українців підтримка вступу держави до НАТО стала рекордною, свідчать результати опитування групи "Рейтинг", що було проведене 14-16 січня. Таку ініціативу на референдумі підтримали б 86%. Проти вступу в НАТО виступили б всього 3% респондентів, не проголосували б 8%.

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Підтримка вступу до ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп. У жовтні, за даними опитування того ж "Рейтингу", вступ до НАТО підтримували рекордні на той час 83% опитаних.

При цьому 80% опитаних українців позитивно ставляться до ідеї створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Литви. 6% – проти такого об’єднання, 9% – байдуже.

Опитували населення України віком від 18 років і в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що 59% українців підтримують перейменування топонімів, назви яких пов’язані з РФ/СРСР/Російською імперією. 13,2% висловилися проти, а 18,6% заявили, що ставляться до цього байдуже. Ще 9,3% відповідь дати не змогли.