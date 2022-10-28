Українців не налякали ракетні удари: масового виїзду з країни не було

Масового виїзду українців за кордон після ракетних обстрілів не було, пасажиропотік 10-11 жовтня навіть знизився.

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Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу.

"Після масованого удару Росії по території України ми не фіксували такого масового перетину кордону громадянами України на виїзд за межі країни. Навпаки: 10-11 жовтня показники знизилися до 75 тисяч осіб за добу. Хоча до цього пасажиропотік коливався також на рівні 90 тисяч осіб. Не було в ті дні і черг з легкових автомобілів на виїзд з України", – зазначив він.

Також речник повідомив, середньодобовий перетин кордону коливається на рівні 80-90 тисяч громадян в обидва боки. Він додав, що прикордонна служба не помічає переваги виїзду над в’їздом в Україну, цей показник коливається у межах 50 на 50.

Нагадаємо, 10-12 жовтня росіяни здійснили ракетну атаку на енергетичні об’єкти України. Саме 10 жовтня окупанти завдали близько 300 ударів по енергосистемі України. Ще одну масову атаку окупанти здійснили 22 жовтня.