Україні потрібні запобіжники проти в'їзду "хороших росіян" за паспортами третіх країн - Мінкульт

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає що Україна має розробити заходи для недопуску на свою територію росіян, зокрема тих, що виступають проти ведення Росією війни проти України, за паспортами третіх країн.

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Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, коментуючи візит до України російської політичної журналістки, головної редакторки журналу The New Times Євгенії Альбац, яка нібито має ще й ізраїльське громадянство.

"Мені було дивно побачити її в Україні. Тому що тези про "хороших росіян" - це не про нас. Але тут очевидно, що окрім теми, яка останнім часом підіймалася стосовно виїзду українських артистів за кордон, також треба мати запобіжники і щодо заїзду за іншими паспортами "хороших росіян", - сказав міністр.

За словами Ткаченка, якщо конкретно Альбац в'їжджала до України з паспортом іншої країни, йдеться все ж про законні дії. Зазначимо при цьому, що напередодні колишня заступниця голови Одеської обладміністрації Зоя Казанжи заявила, що Альбац нібито в'їхала в Україну за російським паспортом, а не за ізраїльським, тобто отримавши україську візу.

"Наскільки я розумію, на Альбац не було накладено санкцій, тобто якщо вона в'їжджала за паспортом іншої країни, цілком ймовірно, що це відбувалося законно. Але я не думаю, що тут її зустрічають з розкритими обіймами", - прокоментував Ткаченко.

На уточнююче питання, чи можна попередити такі візити росіян за паспортами третіх країн шляхом складання певних списків, міністр сказав, що це "непросте питання, оскільки ми все ж таки демократична країна".

Нагадаємо, що з 1 липня діє візовий режим в'їзду до України громадян Росії. В середині листопада повідомлялося, що з того моменту росіянам Україна видала лише 10 віз, однак більш актуальних даних офіційно не наводилося.