Українських експертів допустили до місця падіння ракети у Польщі

Українських експертів допустили до місця падіння ракети на території Польщі неподалік кордону з Україною.

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Про це повідомив представник канцелярії президента Польщі Якуб Кумох.

"Ще раз повторюю: Україна не винна в тому, що оборонялася від Росії і боролася з російськими ракетами. Українських експертів допустили до місця події", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, ввечері 15 листопада у прикордонному з Україною районі Польщі впали ракети. Це сталося приблизно в той час, коли Росія завдавала масованого ракетного удару по всій Україні. Під ворожий вогонь потрапили і області, що межують з Польщею.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети на польській території під час масованого удару Росії по Україні було навмисним нападом на Польщу.

Українська сторона вже офіційно попросила надати доступ до місця вибуху для українських фахівців. Президент Володимир Зеленський вважає, що буде чесно, якщо до місця події допустять і українців і закликає дочекатися результатів розслідування.