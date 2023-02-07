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Уряд підтримав призначення трьох нових керівників ОДА
Кабінет міністрів 7 лютого підтримав проєкти указів Президента України Володимира Зеленського про призначення нових керівників трьох обласних державних адміністрацій — Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської. Про це повідомила пресслужба уряду.
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Так, уряд підтримує рішення призначити таких керівників трьох ОДА:
- Дніпропетровської області – Сергія Лисака;
- Запорізької області – Юрія Малашка;
- Херсонської області – Олександра Прокудіна.
Тепер їх кандидатури має остаточно затвердити президент.
Нагадаємо, що раніше уряд прийняв низку кадрових рішень, а саме підтримав проєкти указів Президента України про звільнення:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
- Олексія Кулебу – Київська ОВА;
- Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА;
- Олександра Старуха – Запорізька ОВА.
Згодом сталися кадрові зміни в силових структурах. Так, Верховна Рада призначила головою СБУ Василя Малюкаа, а Ігоря Клименка - на на посаду міністра внутрішніх справ.