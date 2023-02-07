ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Політика
Дата публікації

Уряд підтримав призначення трьох нових керівників ОДА

Уряд підтримав призначення трьох нових керівників ОДА

Кабінет міністрів 7 лютого підтримав проєкти указів Президента України Володимира Зеленського про призначення нових керівників трьох обласних державних адміністрацій — Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської. Про це повідомила пресслужба уряду. 

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Так, уряд підтримує рішення призначити таких керівників трьох ОДА:

  • Дніпропетровської області – Сергія Лисака;
  • Запорізької області – Юрія Малашка;
  • Херсонської області – Олександра Прокудіна.

Тепер їх кандидатури має остаточно затвердити президент.

Нагадаємо, що раніше уряд прийняв низку кадрових рішень, а саме підтримав проєкти указів Президента України про звільнення:

  • Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА; 
  • Олексія Кулебу – Київська ОВА; 
  • Дмитра Живицького – Сумська ОВА; 
  • Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА;
  • Олександра Старуха – Запорізька ОВА.

Згодом сталися кадрові зміни в силових структурах. Так, Верховна Рада призначила головою СБУ Василя Малюкаа, а Ігоря Клименка - на на посаду міністра внутрішніх справ.

Автор:
Віта Молодан