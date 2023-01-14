Уряд утворив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, яке буде займатися відбудовою пошкодженого житла.

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Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Це дозволить оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проектів", — зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що відбудова України стане об’єднавчою ідеєю для Європи, а реалізація Плану великого відновлення України — важливою частиною співпраці з Європейським Союзом.

"Вже зараз ми знаємо джерела надходження 110 млрд грн на відбудову цього року. Водночас ми розраховуємо, що нам вдасться акумулювати в 6 разів більше коштів, аби уже в 2023-му відновити якнайбільше інфраструктури та житла українців", — зазначив Шмигаль.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури утворене на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг.

"Відбудова зруйнованого та інфраструктурний розвиток є складним, комплексним процесом, який включатиме десятки тисяч проектів у різних галузях та в усіх регіонах. Для швидкої та якісної відбудови перш за все нам необхідно організувати команду професіоналів, які матимуть повне розуміння усіх масштабів руйнувань, потребу населення, бачення планів розвитку. Найважливіше – у нас з’являється структура, яка є відповідальною за ефективність, прозорість та підзвітність інфраструктурної відбудови. Відбудова має бути підзвітною та прозорою, ґрунтуватися на потребах громад та регіонів. Для цього ми вже розробляємо та запускаємо різноманітні цифрові рішення, оновлюємо законодавство, консультуємося з партнерами. Нове агентство буде здатне втілювати амбітні плани у реальність", - зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр з урядовою командою в Ірпені дав старт напрямку "Відбудова України" в межах платформи United24. За рахунок коштів донорів будуть відновлені перші 18 багатоквартирних будинків, які були пошкоджені під час російської окупації частини Київщини.