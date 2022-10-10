Усі об’єкти, які були пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, ми відновимо, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначає, що усі об'єкти, котрі були пошкоджені внаслідок ракетних ударів російських військових будуть відновлені. Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні.

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"Зараз по всій країні тривають відновлювальні роботи. Усі об’єкти, які були пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, ми відновимо. Це лише питання часу. З 84-х російських ракет, що були запущені проти України, 43 збиті. Із 24-х російських безпілотників 13 збито. І навіть після цього кожні десять хвилин отримую повідомлення про збиття іранських "шахідів", - сказав президент.

Він закликав населення дотримуватись правил безпеки та зважати на повітряну тривогу, а також подякував Повітряним Силам та підрозділам Сухопутних військ, які були задіяні для боротьби з повітряною загрозою.

"Україну неможливо залякати. Тільки ще більше об’єднати. Україну неможливо зупинити. Тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати. Вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому й вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога. І відновимо усе зруйноване", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву,Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. Наразі відомо про 11 загиблих та 64 травмованих через обстріли.

У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень. В свою чергу "Укренерго" ввело в дію графік віялових відключень в Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі, щоб мати змогу провести необхідні ремонти об'єктів критичної інфраструктури.

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що ремонт інфраструктури та відключення можуть бути продовжені на декілька днів.