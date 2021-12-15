В Беларуси будут сажать на 12 лет в тюрьму за призывы к санкциям

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении Беларуси, ее граждан и организаций.

Об этом сообщает белорусское агентство "Белта".

Так, Александр Лукашенко 14 декабря подписал закон "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь" согласно которому вводится ответственность за призывы к введению санкций против Беларуси.

Теперь нарушителям грозит до шести лет лишения свободы в случае, если призывы к санкциям обращены к рядовым лицам; до десяти лет — если призывы обращены в зарубежные организации и власти; и до 12 лет — если призывы совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий и привели к ограничению торговли, попаданию госпредприятий в списки санкций, а также к "другим тяжким последствиям".

У Александра Лукашенко эти меры называют "адекватным ответом на попытки причинить ущерб национальной безопасности со стороны деструктивных сил".

Напомним, 14 декабря 2021 года белорусский суд приговорил блогера и мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Сергея к 18 годам колонии строгого режима. Он был задержан еще в мае 2020 года.

Ранее белорусский суд вынес приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку: они получили 11 и 10 лет колонии соответственно.

Напомним, 2 декабря 2021 года США, Канада и Великобритания объявили о новых санкциях против Беларуси.

Беларусь в ответ на принятые санкции ввела запрет на ввоз на ее территорию товаров из ЕС, США и Британии.