В Белом доме заявили, что встреча Байдена и Путина больше не значится в планах

Президент США Джозеф Байден сейчас не планирует встречу с лидером России Владимиром Путиным, успеха не будет, если РФ не изменит свой курс по отношению к Украине.

Об этом на брифинге сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

"На данном этапе это, безусловно, в планах не значится", — сказала Псаки в ответ на вопрос о возможности саммита.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что должно произойти, чтобы США вновь вернулись к рассмотрению вопроса о встрече лидеров, Псаки ответила, что Россия должна пойти на деэскалацию.

"Мы никогда не будем полностью закрывать дверь дипломатии, и я не думаю, что госсекретарь поступил таким образом. Но, развивая то, что он сказал, дипломатия не принесет успеха, если Россия не изменит свой курс. Он сказал, что было бы неправильно проводить такую встречу со своим коллегой, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Изначально планировалось, что любой контакт с президентом России Владимиром Путиным последует после этого. Так что на данный момент ничего такого не планируется", — сказала она.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту США Джозефу Байдену и лидеру России Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности в Европе — оба согласились.

Повестку встречи должны были подготовить госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время их встречи, которая была запланирована на 24 февраля.

Однако 21 февраля Путин признал "республиками" оккупированные части Донбасса – и Блинкен отменил встречу с Лавровым.

Напомним, президент США Джозеф Байден 22 февраля заявил, что решение РФ признать часть украинского Донбасса независимыми государствами — вопиющий случай. Поэтому США уже сейчас вводят жесткие санкции против России, а именно в отношении суверенного долга РФ и российских элит.