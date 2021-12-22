В Днепре поймали "президента Республики Украина", сформировавшего параллельные власти страны (ФОТО)

Служба безопасности Украины заявляет о попытке создать в Днепре параллельные структуры власти, в частности о разоблачении мужчины, объявленного президентом альтернативного государственного образования на территории Украины.

Как отмечается в сообщении спецслужбы, считая нелегитимными действующие органы государственной власти, он призывал граждан Украины заменить их новосозданными. В СБУ при этом утверждают, что руководитель организации сторонников "народовластия" публично озвучивал и вариант насильственного свержения власти.

"По материалам следствия, подозреваемый собирал единомышленников в рядах "всеукраинского национального конгресса" и вместе с ними формировал теневое правительство. На первом собрании добился избрания себя так называемым "президентом Украины". Другими решениями назначены "председатель Верховной Рады", "премьер-министр" и руководители силовых ведомств", - говорится в сообщении.

В свою очередь действующие государственные органы, по данным спецслужбы, на учредительном собрании были объявлены террористическими структурами.

"Самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины. Рассчитывал достичь этого, закрепив за своими сторонниками первоочередное распоряжение право иметь огнестрельное оружие", - отмечают в СБУ.

В ходе обыска у него дома были изъяты печати и бланки указанных структур, "распоряжения" самопровозглашенных органов власти и "дипломатические паспорта" их "высокопоставленных должностных лиц", а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас лидеру организации объявлено о подозрении по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти и распространение соответствующих материалов). Продолжается следствие для установления причастности к этой деятельности других лиц.

Правоохранители также показали найденные печати и распоряжения "президента суверенного государства украинского народа - Республики Украина", а также прочие печати, найденный у него паспорт гражданина СССР, а также фото его самого со скрытым лицом.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Днепропетровская областная прокуратура Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Напомним, что это далеко не первый случай раскрытия СБУ организаций сторонников создания в Украине альтернативных органов власти в различных регионах.

В частности, в конце октября 2020 года спецслужба заявила, что разогнала самопровозглашенный "Хмельницкий горсовет Республики Украина", а в Сумской области полиция прикрыла самопровозглашенный избирком, проводивший выборы в ликвидированный в рамках админреформы сельсовет.

Кроме того, ровно год назад, 22 декабря, в СБУ заявили о создании незаконных органов власти в Сколевском районе Львовской области, равно как и параллельной мэрии во Львове.

Известно, что по меньшей мере в части подобных случаев инициаторы ссылаются на статью 5 Конституции, косвенно провоцирующую граждан на такую деятельность. Звучит она следующим образом: "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления".

Однако в 2005 году Конституционный суд дал официальное толкование этой нормы, из которого следует, что под непосредственным осуществлением власти следует понимать участие граждан в выборах и референдумах.