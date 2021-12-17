В "Голосе" скандал: Железняк обвинил Корниенко и Ермака в незаконной смене руководства фракции

Народный депутат, экс-председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк обвинил первого заместителя председателя Рады Александра Корниенко и главу Офиса президента Андрея Ермака в причастности к якобы незаконной смене руководства фракции "Голос".

Железняк 17 декабря пришел на брифинг главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, который в это время объявлял о смене руководителя фракции "Голос". Экс-председатель "Голоса" заявил, что Корниенко под руководством Ермака нарушил закон, назначив нового главу фракции.

"Корниенко совершил уголовное преступление, потому что, не имея никаких документов, а только указание Ермака, исключительно как месть фракции "Голос" за то, что мы не голосовали за ваши позорные законы, защищали вашего предшественника, главу парламента Дмитрия Разумкова… и имея "тушек" в нашей фракции и на руках постановление ОАСК – два часа назад было зарегистрировано постановление – и сразу замена руководства", — сказал Железняк, когда ворвался на брифинг Стефанчука.

В пресс-службе партии "Голос" официально заявили о рейдерском захвате фракции в ВР при прямом вмешательстве Офиса президента.

Выяснилось, что 17 декабря депутаты группы "Справедливость" обратились в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) с иском для аннулирования положения о фракции "Голос". Через два часа нардепы получили определение об обеспечении иска, что приостановило действие положения о фракции. В "Голосе" считают, что это решение незаконное.

"Сегодня внеочередное заседание ВРУ превратилось в чистый фарс, когда первый заместитель председателя Верховной Рады намеренно тянул время для того, чтобы обеспечить объявление преступного определения ОАСК и фиктивное решение об изменении руководства фракции в зале парламента, которое ему никак не могли принести", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

В партии подчеркивают, что они не согласны с любыми изменениями руководства своей фракции в парламенте. Депутаты фракции заявили, что подадут иски и инициируют уголовное дело из-за сложившейся ситуации.

Напоминаем, 17 декабря Корниенко объявил, что фракцию "Голос" возглавила нардеп Александра Устинова, а ее заместителем избрана Юлия Клименко.

Ранее, 16 июня, 11 из 20 членов фракции "Голос" объявили о создании депутатского объединения "Справедливость" и о недоверии главе фракции Ярославу Железняку. В "Голосе" эту группу называют самопровозглашенной.