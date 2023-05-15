В ISW пояснили, чому РФ збільшила кількість ракетних та дронових атак по Україні

Армія країни-агресора РФ збільшила кількість ракетних та дронових атак на тилові райони України для зниження здатності ЗСУ до контрнаступу, але не досягає своєї мети.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що з 19 квітня російські війська завдали щонайменше 10 серій ударів по всій Україні, зокрема у тилових районах.

Аналітики підкреслюють, що під час нової повітряної кампанії російські війська використовують набагато менше високоточних ракет, ніж під час масованих ударів по критичній інфраструктурі України восени 2022-го та взимку 2023 року.

"Під час попередньої повітряної кампанії російські війська, ймовірно, значною мірою вичерпали свої запаси високоточних ракет і тому в останній кампанії використовують їх набагато менше, щоб зберегти обмежені запаси", - припускають аналітики.

Вони зауважують, що замість високоточних ракет російські війська стали покладатися на дрони іранського виробництва Shahed, щоб вразити українську ППО.

"Нова російська повітряна кампанія, схоже, зосереджена на Києві та українських військово-промислових і матеріально-технічних об’єктах у глибокому тилу", - вважають в ISW.

Аналітики додають, що українська армія навчилася ефективніше боротися з російськими високоточними ракетами, аніж під час попередньої російської повітряної кампанії.

"Цілі та обмежений характер цієї кампанії вказує на те, що російські війська стурбовані поточними українськими можливостями для початку контрнаступальних операцій", – наголошують аналітики ISW.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська атакували Україну з різних напрямків. Загарбники застосували ударні дрони Shahed-136/131 та ракети "Калібр". Для запуску задіяли кораблі у Чорному морі. Також з літаків стратегічної авіації Ту-95мс запускали крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

Зокрема, на Київ окупанти запускали дрони для виявлення позицій ППО. Всі БПЛА, які рухалися в напрямку Києва були знищені на дальніх підступах, повідомили в КМВА.

Крім того, відомо, що росіяни крилатими ракетами атакували Тернопільську область. Там зафіксували руйнування.